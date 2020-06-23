حمدان بن راشد يعيد تشكيل مجلس إدارة «النصر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر، برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب، وطارق الجناحي، نائباً للرئيس، وعبد الرحمن الخاجة، وجمعة الكعبي، وعادل شاكري، وعلي المطوع، وسعيد المري، أعضاء.

ونص القرار على أن مدة المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.

من جانبه، أشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة النادي بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، معرباً عن عظيم شكره وامتنانه للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة والعطاء السخي الذي يقدمه سمو رئيس النادي لأبناء القلعة الزرقاء.

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وأكد ثقته التامة بالمجلس الجديد لشركة الكرة برئاسة عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس المجلس في استكمال الإنجازات المتحققة، ومواصلة الأداء المتميز الذي شهده قطاع كرة القدم بالنادي مؤخراً، والذي تكلل بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي، مؤكداً سموه أن المجلس الجديد يضم كفاءات متميزة قادرة على مواصلة العمل، وتحقيق الأهداف المرجوة للنادي لإسعاد جماهيره العريضة، متمنياً سموه للمجلس الجديد كل التوفيق والسداد في مهمته من أجل المضي قدماً بمسيرة العميد، ليعود إلى موقعه الطبيعي رائداً وعلماً خفاقاً في سماء كرة القدم.