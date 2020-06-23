شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الوصل تحسم الملفات الحساسة بهدوء ونجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بهدوء ووسط غياب التصريحات و«الفرقعات» الإعلامية، يعمل مسؤولو نادي الوصل بجهد من أجل ترتيب «البيت الأصفر»، وتأمين أفضل سبل التحضير لموسم كروي أفضل، خاصة بعدما أسدل الستار على دوري الخليج العربي يوم الخميس الماضي بقرار الإلغاء.

فالمسؤولون في النادي لا يكلون عن السعي لإيجاد كل الطرق التي تؤدي إلى النجاح، وهذا ما يجعلهم يعملون ك«خلية نحل» بحثاً عن حسم كل الأمور التي تتعلق بالفريق الأول، رغم غيابهم عن الأضواء والإعلام.

يدرك الوصلاويون أن هناك قصة حب أبدي بينهم وبين فريقهم، وأن طموحاتهم قد لا تتطابق مع واقع حال الفريق في السنوات الأخيرة، لكنهم يرفضون فكرة التنازل عن مكانة الوصل ك«إمبراطور» لكرة الإمارات.

ورغم تأثيرات جائحة «كورونا» التي تركت الكثير من الآثار السلبية في الوسط الكروي؛ بسبب توقف النشاط، وانخفاض حجم الدعم، وغياب عقود الرعاية والاستثمار، فإن الحركة في زعبيل استمرت دون توقف، وكان أمس الأول يوماً «سعيداً» في القلعة الصفراء، بعدما توجه أبناء النادي برسالة تهنئة إلى «الأب» الكبير سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، بمناسبة «عيد الأب»، ورسالة شكر وتقدير على كل الدعم والرعاية وما يحظى به النادي تحت قيادته منذ عقود.

واكتملت فرحة «عيد الأب»، بتحقيق نجاح لافت لمسؤولي النادي بقيادة راشد بلهول، بعد التوصل لاتفاق وتوقيع رسمي مع اللاعب الدولي علي سالمين الذي مدد عقده مع النادي لمدة 4 سنوات.

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ولم يكن ملف سالمين سهلاً أو مجرد عبارة عن اتفاق سريع، خاصة أن اللاعب حظي بالكثير من العروض المغرية سواء من أندية العاصمة أو حتى من نادي الشارقة الذي دخل المفاوضات من الباب الكبير بطلب التعاقد رسمياً مع اللاعب، وليس مجرد القيام ب«مناورات» كلامية.

وشكل تمديد عقد سالمين فرحة كبيرة، خاصة بعد تخوف بعض الجماهير من رحيل اللاعب الدولي الذي يشكل حجر أساس في تشكيلة المدير الفني الروماني ريجيكامب، وعنصراً في غاية الفاعلية والتأثير على مستوى العمود الفقري لتشكيلة الفريق.

ويحسب للإدارة صاحبة سياسة «الصمت التام»، أنها تمكنت من حسم 3 ملفات بشكل سريع، كان أولها التعاقد مع الأرجنتيني أوروز الذي كان محط أنظار النادي منذ ما قبل «كورونا»، وكان أول صفقة في بلاد التانجو ما بعد الجائحة، بينما حسم الاتفاق مبكراً أيضاً مع المدافع البرازيلي نيريس لاعب بوافيستا البرتغالي بعقد لمدة 3 سنوات، وإن تأخر في الإعلان رسمياً عن ضم اللاعب إلى الأسبوع الماضي؛ بسبب بعض بنود الاتفاق مع ناديه البرازيلي بارا.

أما «استثمارياً»، فقد كان الإعلان عن رعاية شركة «القابضة» للفريق الأول وبعقد لمدة 3 سنوات، بمثابة خطوة رائدة على مستوى تدعيم خزينة النادي وارتباطها بشركة رائدة، كما ستساعد تلك الخطوة إدارة النادي في البحث عن المزيد من عقود الرعاية والاستمثار في الفترة القادمة رغم بعض الصعوبات التي يشهدها هذا القطاع عالمياً بسبب تأثيرات الجائحة.

ويتوقع أن يعقد المسؤولون في النادي اجتماعاً مع المدير الفني الروماني ريجيكامب «عن بعد» من أجل وضع الخطوط العريضة لتفاصيل مراحل الإعداد بعد إعلان الرابطة رسمياً عن بداية الموسم الجديد في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يبقى الإعلان عن بداية العودة للتدريبات رهن قرار الجهات المختصة بعودة النشاط الرياضي رسمياً.