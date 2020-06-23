ريال مدريد يتصدر وبرشلونة يواجه أتلتيك بلباو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت تقنية الفيديو ال «VAR» عناوين الصحف الإسبانية الصادرة صباح، أمس الاثنين، بعد فوز ريال مدريد 2-1 الأحد على ريال سوسييداد في الليجا، بعد أن منحت هدفين لنادي العاصمة وألغت آخر لسوسييداد، ما سمح للريال بالتصدر بفارق المواجهات المباشرة عن غريمه الكتالوني.

وخرج ريال مدريد بالنقاط الثلاث من أرض سوسييداد ليتساوى نقاطاً مع برشلونة برصيد 65 نقطة في المرحلة 30، لكنه يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة اذ تغلب على منافسه 2-صفر في الأول من مارس إيابا بعد أن تعادلا ذهاباً سلبياً في 18 ديسمبر 2019.

وساهمت تقنية الفيديو في تأكيد هدفي ريال مدريد، الأول عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرازيلي فينيسيوس انبرى لها القائد سيرخيو راموس، والثاني عندما سجل الفرنسي بنزيمة بعد أن سيطر على الكرة بكتفه وسدد كرة زاحفة داخل الشباك، لتؤكد التقنية أنه لم يلمس الكرة بيده.

وألغى ال «VAR» هدفا للبلجيكي البديل عدنان يانوزاي لاعب سوسييداد بداعي تسلل أحد زملائه الذي حجب الرؤية عن مواطنه الحارس تيبو كورتوا.

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وعنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية «صُنع في مدريد»، مضيفة «لقد بارك ال «VAR» انتصارات لوس بلانكوس الثلاثة منذ استئناف الليجا،

من جهتها، كتبت «سبورت» القريبة من برشلونة على صفحتها الأولى: متصدرو ال «VAR»، وتابعت «فضيحة في أنويتا». فيما لم تظهر الصحف المدريدية امتعاضها من القرارات، حيث عنونت «ماركا» بكلمة كبيرة « متصدّر» مع صورة لاحتفال راموس بهدفه.

على خط آخر، يسعى برشلونة إلى استعادة التوازن والصدارة مؤقتاً عندما يستضيف أتلتيك بلباو، اليوم الثلاثاء، ولن تكون مهمة النادي الكتالوني سهلة أمام أتلتيك بلباو الذي كان أول فريق يلحق الخسارة ببرشلونة هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-صفر في المرحلة الأولى.

ويدرك برشلونة جيداً أن إهدار أي نقطة سيكلفه غالياً في سعيه إلى مواصلة سيطرته على لقب الدوري للعام الثالث على التوالي.