شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى احتيال ضريبي ضد أنشيلوتي في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الادّعاء العام الإسباني اليوم الاثنين أنه رفع دعوى احتيال ضريبي ضد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، متهماً مدرب ريال مدريد السابق بإخفاء أكثر من مليون يورو عن سلطات الضرائب في البلاد.

وقال ممثلو الادعاء إن الدعوى رفعت ضد مدرب إيفرتون الإنجليزي الحالي، بسبب جنحتين مزعومتين للاحتيال الضريبي في عامي 2014 و2015 بقيمة 1,062 مليون يورو (1,19 مليون دولار).

ومن أجل المضي قدماً في الملاحقة القضائية، سيتعين على قاض قبول الدعوى قبل استدعاء أنشيلوتي الذي قاد النادي الملكي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية خلال موسمين في العاصمة الإسبانية.

ووفقاً للنيابة العامة، صرَّح أنشيلوتي (61 عاماً) بأرباحه من راتبه خلال الفترة التي أمضاها في ريال مديد لكن : دون الأرباح التي جناها من حقوق الصورة، وتلك الناتجة عن علاقته بالنادي والعقود ذات الصلة مع علامات تجارية أخرى.

كما يزعم الادّعاء العام أنه فعل ذلك من أجل : التهرب من التزاماته مع الخزانة العامة، متهماً إياه بالاعتماد على شبكة معقدة من الشركات الوهمية في محاولة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي من تلك الأرباح عن السلطات الضريبية.

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