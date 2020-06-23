شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة خمسة لاعبين من رد ستار بلجراد بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب خمسة من لاعبي فريق رد ستار بلجراد بفيروس كورونا المستجد، بعد خوضهم العديد من المباريات أمام آلاف الأشخاص، بحسب ما أعلن اليوم الاثنين النادي بطل الدوري الصربي لكرة القدم.

ويأتي الإعلان بعد 12 يوماً من مباراة الديربي ضد الغريم التقليدي بارتيزان بلجراد التي أقيمت أمام 16 ألف متفرج، وهو عدد غير مسبوق في أوروبا منذ تفشي وباء «كوفيد-19» وأدى إلى إيقاف النشاط الكروي في القارة العجوز.

وكان الدوري الصربي استأنف نشاطه أواخر مايو وراء أبواب موصدة قبل أن يسمح للجمهور بحضور المباريات من دون تحديد العدد خلال الشهر الحالي.

واحتفل لاعبو النجم الأحمر بتتويجهم أبطالاً للدوري السبت بعد خوضهم مباراتهم الأخيرة في الدوري المحلي ضد بروليتر (2-1)، أمام جمهور قدر بنحو 10 آلاف متفرج.

وكشف النادي أن أربعة من أصل خمسة لاعبين كانوا يعانون عوارض فيروس كورونا ولم يخوضوا مباراة السبت. وختم النادي: اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون لحجر صحي صارم، وهم على تواصل دائم مع الفريق الطبي للنادي.

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