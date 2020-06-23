شكرا لقرائتكم خبر عن فيرتونغن باق مع توتنهام حتى نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مدافع توتنهام الإنجليزي ومنتخب بلجيكا لكرة القدم يان فيرتونغن على تمديد عقده مع فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، كما أعلن النادي اللندني اليوم الاثنين.

وكان عقد فيرتونغن ينتهي في 30 يونيو، شأنه في ذلك شأن زميله الحارس الهولندي ميشال فورم الذي حذا حذوه. كما أن بعض لاعبي توتنهام المعارين وعلى رأسهم الظهير الأيسر داني روز سيبقون في صفوف الأندية التي يلعبون فيها حالياً حتى نهاية الموسم.

وأصدر توتنهام بياناً جاء فيه : نستطيع التأكيد أن المدافع يان فيرتونغن والحارس ميشال فورم مددا عقديهما الحاليين حتى نهاية موسم 2019-2020.

وأضاف: كان عقد اللاعبين ينتهي في 30 يونيو الحالي والتمديد يعني أنهما متاحان لكي يدافعا عن ألوان الفريق حتى نهاية الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز متخلفاً بفارق 9 نقاط عن تشيلسي الرابع وآخر المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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