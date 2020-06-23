منصور لوتاه: المادة 88 من نظام رابطة المحترفين لا يمكن تجزئتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

تواصلت ردود الفعل التي أثارتها قرارات الجمعية العمومية لرابطة المحترفين لكرة القدم في اجتماعها الأخير بإلغاء دوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، والتي أعلنت الرابطة أنها تمت بعد مشورة الفنيين، وفرضتها المصلحة العامة.

وفي مداخلة له على قناة دبي الرياضية، أبدى المحامي والمستشار القانوني منصور لوتاه تحفظه على ما يراه تجزئة للمادة 88، مضيفاً: «الرابطة استندت في قرارها على المادة 88 التي لا يمكن تجزئتها، فقد أخذوا بجزء منها، وسيّروا جزءاً آخر، بناء على الوضع الطبيعي، وكان يتعين على مجلس الإدارة أن يتخذ قراراً بالإلغاء، خاصة أن القوة القاهرة أعطت مجلس إدارة الرابطة الحق في اتخاذ القرار النهائي».

وأضاف: «كل ما يهمنا تطبيق اللوائح، وإخراج القرارات بصورة صحيحة قانونياً، فعبدالله ناصر الجنيبي أفاد بأنه استخدم المادة 88 من النظام الأساسي، وكان ينبغي أن تؤخذ المادة بجميع معطياتها، كما كان يجب على المجلس اتخاذ قراره بالإنهاء، أو الإلغاء، وألا يتجه إلى أخذ رأي الأندية».

وتابع: «المادة 88 الخاصة بالأحداث الطارئة غير المتوقعة تفسر هذا الوضع، فالقوة القاهرة لا يمكن تجزئتها (لمجلس الإدارة القرار النهائي في أي من الأمور التي لم يرد بشأنها في هذا النظام، أو في حالات القوة القاهرة)، وعليه، فإنه لا يمكن تجزئتها وأخذ رأي الأندية، لأن ذلك يضعف القوة القاهرة، حيث لا يمكن تغييرها، أو العمل بجزء منها من دون الآخر، خاصة أنها أعطت مجلس الإدارة الحق في اتخاذ القرارات.

كما أبدى لوتاه تحفظه على اللجوء إلى المادة 27 من النظام الأساسي للرابطة بقوله: «بالنسبة إلى المادة 27، ومنطوقها (يحق للجمعية العمومية بموافقة أغلبية الثلثين زيادة أو خفض عدد الأندية المحترفة الأعضاء في الجمعية العمومية متى ما رأت ذلك لما تقتضيه المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع اتحاد الكرة)، وهذه المادة تستخدم في الحالات الطبيعية».