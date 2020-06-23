الأندية السعودية تدشن العودة بفحوصات كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي ضمك السعودي تكليف المدرب الوطني عماد العرياني بقيادة تدريبات الفريق خلفاً للجزائري نور الدين بن زكري المتواجد حالياً في ميلانو الإيطالية وتحوم شكوك كبيرة حول عودته بعدما أبلغ إدارة ناديه بالاعتذار عن المهمة مشترطاً توفير ضمانات صحية له ولطاقمه حتى يعود مرة أخرى.

إلى ذلك اكتفت الأندية السعودية المحترفة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعمل الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لجميع اللاعبين والطواقم المساندة فنياً وإدارياً على أن تبدأ التدريبات الكروية بعد ظهور النتائج، في حين ألزمت الأندية اللاعبين والمدربين العائدين من الخارج بإحضار شهادة الفحص PCR التي تؤكد سلامتهم من الفيروس.

ودشن الشباب والتعاون والأهلي العودة فعلياً يوم الأحد بعمل الفحوصات وإلقاء المحاضرات الطبية، في حين تقوم بقية الأندية تباعاً بنفس الإجراء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

في حين سيبدأ وصول اللاعبين الأجانب من قارات أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا اعتباراً من هذا الأربعاء على متن رحلات خاصة أمنتها الأندية، وهناك رحلات قام بتأمينها اتحاد الكرة على أن يكتمل الوصول الأسبوع المقبل.