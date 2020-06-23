شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف يعود خلال أيام استعداداً لعودة التدريبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يصل الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني لنادي النصر إلى دبي نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية التي منحتها إدارة النادي للاعبين والجهاز الفني وتنتهي بنهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يجتمع المدرب مع شركة كرة القدم بالنادي من أجل وضع الخطط للمرحلة المقبلة.
وينتظر نادي النصر قرار اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بعودة التدريبات من أجل الاستعدادات للموسم المقبل من دوري الخليج العربي، وبات من المؤكد إقامة معسكر داخلي للفريق في ظل صعوبة السفر خارجياً، حيث لم يستقر النادي على مقر إقامته حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر كرونوسلاف يعود خلال أيام استعداداً لعودة التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.