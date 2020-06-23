كرونوسلاف يعود خلال أيام استعداداً لعودة التدريبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

يصل الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني لنادي النصر إلى دبي نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية التي منحتها إدارة النادي للاعبين والجهاز الفني وتنتهي بنهاية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يجتمع المدرب مع شركة كرة القدم بالنادي من أجل وضع الخطط للمرحلة المقبلة.

وينتظر نادي النصر قرار اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بعودة التدريبات من أجل الاستعدادات للموسم المقبل من دوري الخليج العربي، وبات من المؤكد إقامة معسكر داخلي للفريق في ظل صعوبة السفر خارجياً، حيث لم يستقر النادي على مقر إقامته حتى الآن.