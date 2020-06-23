شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان بن إبراهيم يدعم أستراليا ونيوزيلندا لاستضافة مونديال السيدات 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دعم الملف المقدم من أستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة كأس العالم للسيدات 2023.

وسوف يقوم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار الدولة المضيفة لكأس العالم للسيدات 2023 خلال الاجتماع الذي يعقد يوم 25 يونيو الجاري، حيث يتنافس ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا مع ملف كولومبيا، فيما أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم سحب ملف الترشيح من أجل استضافة البطولة.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم في قارة آسيا، سوف أقوم بدعم ملف ترشيح أستراليا ونيوزيلندا من أجل استضافة كأس العالم للسيدات 2023، وأنا واثق أنني سأحصل على دعم جميع ممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف: هذا الترشيح يعتبر تاريخياً لكونه الأول الذي يجمع دولتين من اتحادين قاريين مختلفين، وذلك مع أصدقائنا وجيراننا في اتحاد أوقيانوسيا، وكذلك فإن ملف الترشيح هو الأفضل من الناحية الفنية ضمن الملفات التي ستعرض على مجلس الاتحاد الدولي يوم 25 يونيو، ويجب أن نعتمد على توصيات الخبراء في هذا المجال.

وأوضح: تقرير تقييم الاتحاد الدولي لكرة القدم كان واضحاً من خلال تميز البنية التحتية الرياضية التي ستسمح للاعبات بتقديم أفضل مستوى فني، والتي تتوافق مع قيمة البطولة وأهميتها.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تقرير الاتحاد الدولي أظهر جودة البنية التحتية المميزة في كلا البلدين، بالإضافة إلى القيمة التجارية المميزة التي يمكن تحقيقها، والالتزام الذي أكدته حكومتا البلدين في تهيئة الظروف المثالية لإنجاح الملف.