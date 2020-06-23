شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مميزة لفريق الإمارات للدراجات في سلوفينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات أداء قوياً؛ بعد عودته إلى السباقات بمشاركته في البطولة الوطنية السلوفينية؛ حيث حل في المركز الثاني متأخراً بفارق 10 ثوانٍ عن منافسه بريموز روجليك (فريق جامبو فيزما) بعد منافسة حماسية بينهما.

وكان الدراجان المتنافسان قد وضعا خططاً متشابهة للانطلاق في سباق السرعة مع وصولهما إلى المنحدر الأخير؛ حيث انطلقا معاً للحاق بالمجموعة المتقدمة، وتمكنا من اجتيازها واحتلال الصدارة على مسافة التسلق الأخيرة التي بلغ معدل انحدارها 8 %.

ومع وصول الدراجين إلى نهاية السباق، تمكن روجليك من التقدم متجاوزاً منافسيه ليحتل المركز الأول متقدماً على بوجاتشار؛ حيث حل الأخير في المركز الثاني بعد ثلاثة أشهر من توقفه عن السباقات.

ومن جانبه قال بوجاتشار: «سعيد جداً بعودتي إلى السباقات، وبوصولي إلى منصة التتويج والفوز بالمركز الثاني. كانت معنوياتي مرتفعة خلال السباق، وقد أثمرت تدريباتي أثناء فترة العزل الصحي وتمكنت من المحافظة على مستوى لياقة مرتفع. قدم روجليك أداء قوياً جداً اليوم، وحقق فوزاً مستحقاً. ما يزال أمامي الكثير من العمل، وأنا متعطش للعودة إلى السباقات مع الفريق لتقديم أفضل أداء وتحقيق أفضل النتائج».

كما شارك يان بولانك من فريق الإمارات في السباق إلى جانب زميله بوجاتشار؛ حيث أثبت من جديد أنه أحد أبرز دراجي سلوفينيا بانضمامه إلى قائمة العشرة الأوائل في السباق.

وتتوجه أنظار كلا الدراجين الآن إلى تقويم سباقات الجولة العالمية، والتي توقفت منذ مارس/آذار الماضي؛ بسبب جائحة كوفيد-19، وسيتم استئناف الموسم في سباق ستراده بيانكه في إيطاليا في الأول من أغسطس/آب.