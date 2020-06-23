«مربح» و«نميرا الشام» بطلا تحدي الوثبة بتولوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج المهر «مربح» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة لوري فولارد، بطلاً لسباق الجولة الثامنة لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، البالغ جائزته 12 ألف يورو، والذي استضافه مضمار تولوز الفرنسي، الأحد، ضمن فعاليات النسخة الـ12، من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة؛ بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وجاء فوز «مربح» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «عامر» بفارق 1,5 طول عن «نايرة عذبة» بقيادة جوليوم جودجاي، فيما جاء في المركز الثالث «دجالنور» بقيادة جولين كروسجين، وسجل البطل زمناً وقدره 2:20:30 دقيقة.

وذهب لقب الجولة التاسعة من كأس الوثبة ستاليونز، بنفس مواصفات الجولة الثامنة بمضمار تولوز، إلى المهرة «نميرا الشام»، بإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري، متفوقة بفارق نصف طول عن المهرة «جوارد دو برول» بقيادة ماكسيم فولون.

وسجلت البطلة ابنة «أزادي» زمناً وقدره 2:23:10 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «شارخ» بقيادة مايكل فورست.