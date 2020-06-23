شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل للمشاركة في فعاليات أسبوع دبي البحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في الفعاليات الرياضية التي ستقام في مهرجان دبي البحري الصيفي 2020 والذي ينظمه النادي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس النادي على ضوء قرار الجهات المسؤولة في الإمارة بعودة المنافسات الرياضية إلى مختلف المناطق في إمارة دبي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن التسجيل في الفعاليات سيكون عبر الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت حتى موعد انطلاق المنافسات وبإمكان الراغبين زيارة الموقع وملء استمارة التسجيل وسيتم التواصل مع المشاركين عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فيما بعد.

ومن المنتظر أن ينظم النادي العديد من الأنشطة والفعاليات في شواطئ دبي اعتباراً من الخميس المقبل، وتستمر حتى يومي الجمعة والسبت المقبلين بمشاركة مختلف قطاعات المجتمع ومحبي الرياضات البحرية الفردية.

وتبدأ الفعاليات يوم الخميس المقبل من شاطئ الشروق في جميرا في الفترة المسائية عبر تنظيم استعراض الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد) واستعراض موتو سيرف، وتقام يوم الجمعة المقبل ثلاث فعاليات بحرية شيقة هي: مسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك الصغيرة للمرة الأولى في دبي، وكذلك منافسات ألواح التجديف (واقف) ثم ترتفع مظلات ألواح التزحلق على الماء (كايت سيرف) في شاطئ نسناس في الفترة المسائية، وسيكون مسك ختام فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي يوم السبت المقبل مع منافسات الشراعية الحديثة؛ حيث ستقام سباقات قوارب الليزر 4.7 واوبتمست بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).