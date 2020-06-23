شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوم» راعية رئيسية لمؤتمر الألعاب الرقمية الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «نيوم» عن مشاركتها كراعٍ رئيسي في مؤتمر الألعاب الرقمية الذي ينعقد افتراضياً بدءاً من يوم 21 يونيو إلى 23 يونيو، ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من الخبراء والرواد في قطاع الألعاب الرقمية من حول العالم، حيث سيتاح لهم تبادل الخبرات والمعارف مع المعنيين في المنطقة.

ويتزامن توقيت هذا المؤتمر مع استعداد نيوم للكشف عن خططها بتولي دور رئيسي في قطاع الألعاب الرقمية العالمي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لقطاع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال إنشاء وتعزيز بيئة مزدهرة ومتجددة تسهم في تطوّر الألعاب الرقمية وتستجيب لتطلّعات وتوقّعات الجمهور من المهتمين بها. حيث تخصّص نيوم كافة الموارد اللازمة لتحتلّ مكانة في صفوف النخبة في هذا المجال لتصبح منصة رائدة للألعاب الرقمية المبتكرة في العالم العربي.

وقال واين بورغ الرئيس التنفيذي لقطاعات الإعلام والترفيه والثقافة والموضة في نيوم: «تسعى نيوم لأن تكون المركز الأبرز لقطاع الألعاب في المنطقة وقد حددنا العوامل الرئيسية المطلوبة لإنشاء وتطوير البيئة المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة، ويشكّل مؤتمر الألعاب الرقمية منصّة مثالية للتفاعل مباشرةً مع أبرز شركات الألعاب الإقليمية والدولية ورواد القطاع من أجل تبادل الآراء والخبرات والسعي لتوفير كل ما يتطلبه القطاع للمساهمة في بناء مستقبل مستدام وناجح».