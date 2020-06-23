شكرا لقرائتكم خبر عن لوتارو يحتفل بعيد الأب.. ورونالدو ليس بأفضل حالاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، بهدف فريقه الثاني في شباك سمبدوريا (2-1) برفع قميصه الذي كتب عليه «عيد سعيد بابا» بمناسبة عيد الأب، وقلص الإنتر الفارق مع المتصدر اليوفنتوس إلى 9 نقاط وعزز آماله باللعب في دوري أبطال أوروبا، فيما قال ساري مدرب اليوفي إن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس بأفضل حالاته البدنية.

وأضاف: تحدثت معه بشكل منفرد وعززت ثقته بنفسه وسيعود أفضل مما كان. ونفى ساري رغبته في استخدام رونالدو رأس حربة، كما فعل بشكل قصير أمام ميلان، وقال:سجل 700 هدف من اللعب العريض، هذا هو موقعه المفضل وهذا هو الطبيعي. آن الأوان لنسيان هزيمتنا أمام لاتسيو، صحيح أن خسارة لقب يظل ثقيلاً ويسبب خيبة أمل ومرارة لكن هذا ما حصل وعلينا نسيانه والتفكير في المباريات المقبلة.

ونفى ساري وجود توتر بينه وبين نجمه البونسي ميراليم بيانيتش الذي أجلسه في مباراة الفريق أمام بولونيا، وقال:قصة شجاري مع بيانيتش أكبر كذبة هذا الموسم، أتحدث كثيراً مع ميراليم وربما هو واحد من أكثر اللاعبين الذين أخوض معهم نقاشات ذات معنى.

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