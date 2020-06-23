الخطيب وأبوتريكة وهاني رمزي ينعون أحمد راضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت أندية الزوراء والقوة الجوية والشرطة الحداد لمدة ثلاثة أيام على رحيل نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي بفيروس «كورونا» يوم الأحد الماضي.

من جانب آخر، أعلن رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي، فلاح حسن، أن «نادي الزوراء سيدرس عملية إطلاق اسم الراحل أحمد راضي على ملعبه الذي تم بناؤه بحلة جديدة مؤخراً ومن المؤمل أن يتم افتتاحه قريباً».

وأضاف «الزوراء يدرس أيضاً إلغاء الرقم 8 من قائمة لاعبي الزوراء بشكل نهائي احتراماً وتقديراً ووفاءً للنجم الراحل أحمد راضي، الذي كان يرتدي الرقم المذكور في فريق الزوراء وكذلك مع المنتخبات العراقية».

وفي ذات السياق، أكد لاعب فريق الزوراء ومنتخب العراق الأول مهند عبد الرحيم، أنه لن يرتدي الرقم 8 في فريق الزوراء من اليوم فصاعداً وفاءً للنجم الراحل أحمد راضي.

وكان النجم أحمد راضي قد توفي صباح الأحد، وتم دفن جثمانه في مقبرة الكرخ في أطراف العاصمة بغداد بحضور وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال وزميله السابق في المنتخب ونادي الرشيد الملغي شرار حيدر ولاعب المنتخب العراقي السابق سامر سعيد.

وأحدثت وفاة النجم أحمد راضي صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية والإعلامية والشعبية في العراق والدول العربية، وكذلك حتى في بعض دول العالم، حيث نعاه بكلمات مؤثرة جداً نجم الكرة المصرية السابق وأسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس نادي القرن الحالي، والحال ذاتها فعلها زميله محمد أبوتريكة لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي والفنان المصري هاني رمزي، كما نعته الاتحادات الرياضية العربية وبعض الشخصيات الرياضية في الدول العربية.