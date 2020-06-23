لحية كارول و«لطف» كين يجذبان الأنظار في إنجلترا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

جذب أول ظهور لنجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أندي كارول (31 عاماً) بعد استئناف الموسم في مباراة الفوز على شيفيلد يونايتد 3- صفر سيلاً من التعليقات، وشبه مشجعون لحيته الغريبة بلحية شخصية جيوف كيجان في فيلم بايكر جروف وبالمصارع الشهير تريبل إتش.

وعانى نجوم الدوري الإنجليزي مسألة حلاقة الشعر واللحية أثناء فترة الحجر المنزلي وظهر الكثير منهم بـ«لوك» مختلف عن عادته لكن يبدو أن كارول ذهب بعيداً في الاختلاف. وخارج الملعب فجّر أسطورة مانشستر يونايتد الإيرلندي روي كين الشهير بقسوته وصرامته مفاجأة بادعائه أنه كان «لطيفاً جداً» أحياناً في أيام مسيرته وأن أشخاصاً «طعنوه في صدره أحياناً بسبب لطفه الزائد».

وقال كين الذي يعمل حالياً محللاً تلفزيونياً واشتهر بمشاجراته مع باتريك فييرا أيقونة أرسنال وألف إنج هالاند لاعب مانشستر سيتي (والد هالاند نجم دورتموند) في 2001: «لو نظرت لمسيرتي بعين النقد وراجعت كيف كنت أتعامل مع بعض الأشخاص حتى في مجال التدريب أرى أنني، وقد لا يصدق الناس هذا، كنت لطيفاً جداً أحياناً. هناك أشخاص طعنوني مباشرة في صدري وليس في ظهري لأنني كنت لطيفاً جداً معهم».

وتابع كين الذي رحل عن اليونايتد في 2005 بعد انتقاده زملاءه علناً في قناة النادي التلفزيونية: «كنت أسوأ لاعب في الحديقة العامة لأنني كنت أعتبر كل مباراة نهائياً حتى مباريات قبل الموسم، لو كنت لا مبالياً في أي مباراة لما لعبت في إنجلترا ولما صمدت في ملاعبها دقيقتين».