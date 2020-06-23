شكرا لقرائتكم خبر عن الحسين صالح على رادار الفجيرة وحتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أبدى ناديا الفجيرة وحتا اهتمامهما بالتعاقد مع لاعب النصر الحسين صالح (28 عاماً) للعب في صفوفهما ابتداءً من الموسم الجديد 2020-2021، خاصة وأن اللاعب صالح الذي يشغل مركز الظهير الأيسر لم يجد فرصته مع العميد النصراوي.

يذكر أن الحسين صالح توأم الحسن صالح لاعب فريق الشارقة والمنتخب الوطني، بدأ مسيرته الكروية بنادي الإمارات قبل التنقل بين صفوف الوحدة والنصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحسين صالح على رادار الفجيرة وحتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.