شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد «ويفا» ينظم بطولة دولية تحمل اسم «أحمد راضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتحاد ويفا يعزي في وفاة أحمد راضي وينظم بطولة دولية تحمل اسمه، وقدم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم «ويفا» خالص تعازيه إلى الشعب العراقي والأسرة الرياضية وعائلة الفقيد في وفاة أسطورة كرة القدم العراقية ونجم الملاعب في الساحات الدولية أحمد راضي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم «ويفا»، ديما السائح، إن فقدان العراق والأمة العربية نجماً رياضياً وفارساً عرفته ملاعب كرة القدم وساحات العالم وهو يرفع اسم وطنه العراق عالياً يُعد خسارة فادحة لا تعوض.

وأضافت السائح أن اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم «ويفا» يدرس بعناية مقترح اقامة بطولة دولية في الوقت القريب الملائم تحمل اسم الفقيد الكبير تخليداً واعتزازاً بما قدمه أسطورة الكرة العراقية من إبداع وتميز والتزام عال بأخلاقيات كرة القدم وروحه الرياضية العالية.

وختمت السائح تصريحها بتجديد أسمى آيات العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد والدعاء إلى الله له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وجميع محبيه الصبر.

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