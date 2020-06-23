شكرا لقرائتكم خبر عن الواعد كراستيف يجتاز الفحص الطبي في سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاز فيليب كراستيف (18 عاماً) لاعب وسط سلافيا صوفيا البلغاري الفحص الطبي في نادي مانشستر سيتي وسينضم رسمياً لأكاديمية الاتحاد، وأكد فنتسلاف ستيفانوف رئيس مجلس إدارة سلافيا صوفيا الصفقة، وقال: «كل شيء سار على ما يرام ونجح فيليب في الفحص الطبي. سيعود لبلغاريا مطلع الأسبوع المقبل وعلينا تكملة الصفقة من جانبنا. مانشستر سيتي معجب به كثيراً وسيبقى في سلافيا حتى الشتاء».

ومن المتوقع أن يبقى كراستيف في بلغاريا حتى نهاية العام قبل الانتقال لفريق لوميل إس كي التابع لنادي مانشستر سيتي في يناير 2021 وسينظر المدرب جوارديولا في إشراكه بالفريق الأول لسيتي موسم 2021-2022. ورغم سنه الصغير لعب كراستيف في منتخب بلغاريا 25 مرة لكن حذر ستيفانوف وسائل الإعلام من ملاحقته وقال: «نحث وسائل الإعلام على عدم إزعاج الفتى لحين استكمال بطولة الدوري».

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