شكرا لقرائتكم خبر عن هوس ديربي ميرسيسايد يصل الكلاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع غياب جمهور إيفرتون وليفربول عن مباراة ديربي ميرسيسايد بسبب وباء كورونا ومتابعة المشجعين المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي من منازلهم، عمد مشجع لإيفرتون لكلبيه كلايف وماجي وألبسهما قميص إيفرتون وليفربول على التوالي ووضع أمامهما الكرة ليعرف مسار الديربي.

وفي سياق متصل، أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول مشاركة نجميه المصري محمد صلاح وأندي روبرتسون أمام كريستال بالاس يوم الأربعاء بعد غياب صلاح (بسبب كدمة) وروبرتسون عن الديربي وقال: «الثنائي تمرنا لكن ليس مع الفريق وسيعودان للتمرينات الجماعية واللعب».

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