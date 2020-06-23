«يا بخت اللي معاه راجل».. عقوبات جديدة في انتظار حسام عاشور

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على توقيع عقوبات جديدة على حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خصوصًا بعدما صدر منه مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشكل رسمي، اليوم الإثنين، انتهاء علاقة النادي بحسام عاشور، متوجهين له بالشكر.

خلافات عديدة

وخلال الفترة السابقة دخل لاعب المارد الأحمر في خلافات كبيرة مع مجلس إدارة النادي، بعدما قررت الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم الجاري، ووضعت أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال.

وعبر اللاعب عن غضبه لعدم استدعائه لإجراء فحص كورونا المستجد، الذي خضع له كافة لاعبي الفريق، كون عقده لا يزال ممتدا حتى نهاية الموسم الحالي، ليخرج موجها رسالة غامضة أثارت غضب الأهلاوية.

وكتب عاشور على صفحته الشخصية: "عمر الرجالة ما تبيع رجالة واسأل الرجالة اللي اتعاملو معاه ويا بخت اللي معاه راجل"، في إشارة واضحة إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وجاءت أبرز العقوبات المنتظر توقيعها على حسام عاشور، من جانب المجلس الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

تجريده من الشارة

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي، لإصدار بيان رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، يعلن فيه تجريد حسام عاشور من شارة القيادة بقرار رسمي، وإعلان قائد الأهلي الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد رفض في وقت سابق فكرة خضوع حسام عاشور، لتحليل فيروس كورونا المستجد، بسبب أزمته الأخيرة مع القلعة الحمراء، وتحالفه مع تركي آل الشيخ.

Advertisements

تحالف حسام عاشور مع تركي آل الشيخ، ضد مجلس إدارة النادي الأهلي من قبل، الأمر الذي أدى إلى تراجع مجلس إدارة القلعة الحمراء عن فكرة إقامة مهرجان اعتزال للاعب.

حرمانه من المكافآت

يفكر مجلس إدارة النادي الأهلي، حرمان حسام عاشور من المكافآت التي سيحصل عليها الفريق حال التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من مشاركته في المباريات.

ويأتي قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، بإجماع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي عدا عضو واحد، يطلب منح اللاعب حقه من خلال نسبة مشاركته مع الفريق في المباريات.

ويخشى عضو المجلس، من تقديم حسام عاشور شكوى ضد النادي الأهلي مستقبلا، ومن ثم التشهير بالنادي والخطيب في العديد من وسائل الإعلام في الفترة المقبلة.

رفع اسمه من "كباتن" الأهلي

اتفق بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، على رفع اسم حسام عاشور من قائمة "كباتن" الفريق، الذين سبق لهم رفع العديد من الكؤوس للفريق على مدار التاريخ.

ويعد حسام عاشور، من أفضل الكباتن في القلعة الحمراء، الذين سبق لهم رفع العديد من الكؤوس والألقاب للفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، منذ تصعيده من فريق الناشئين.

يذكرأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي اليوم: "عاشور أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذي صدر مطلع الشهر الحالي، حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التي قضاها مع زملائه ضمن صفوف الأهلي، ونتمنى له التوفيق في خطوته القادمة".

وقضى عاشور نحو 16 عاما داخل جدران القلعة الحمراء بعدما تم تصعيده من فريق الناشئين، ليحصد كافة البطولات، إذ إن في رصيده 34 بطولة، كواحد من أكثر اللاعبين حصدا للألقاب على مستوى العالم، بخلاف حصوله على برونزية كأس العالم للأندية 2006.