شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: أندية أخرى بدأت تنافس الأهلى لضم "طاهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادى المقاولون العرب، عن كواليس مفاوضات الأهلي من أجل ضم طاهر محمد طاهر جناح ذئاب الجبل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن إدارة المقاولون بدأت المفاوضات بطلب مبلغ 5 ملايين دولار نظر الاستغناء عن اللاعب، خاصة أنه كان من المنتظر أن يتم تسويق اللاعب خارجيًا ليصبح خليفة للدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

أضاف محمد عادل خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن المفاوضات حاليًا مع الأهلى وصلت لـ 40 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن طاهر، إلا أن التفاوض مازال جاريًا بين مجلس إدارة الناديين ولم يتم حسم الأمر بشكل نهائى حتى الآن.

تابع المشرف على فريق المقاولون، أن هناك أندية أخرى بالدورى المصرى -رفض ذكر أسمائها- بدأت تنافس الأهلى فى عرض شراء طاهر محمد طاهر، قائلاً: "لن أذكر أسماء الأن حتى يصلنا العرض الرسمى، وإذا تلقينا عرضًا خارجيًا بنصف المبلغ المطلوب من الأهلى سنوافق عليه، لأن الاحتراف هو الأساس نظرًا للمكاسب المادية التى ستعود على المقاولون نظير هذا الاحتراف مثلما فعلنا مع محمد صلاح".

ويلعب طاهر في مركز الوسط المهاجم

400 ألف يورو القيمة التسويقية للاعب المقاولون

6 مباريات شارك بها مع المقاولون قبل توقف النشاط

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86 مباراة إجمالى مبارياته في المقاولون

78 مباراة رصيد اللاعب في الدورى المصرى

8 مباريات شارك فيها ببطولة الكأس

11 هدفا سجلها اللاعب خلال مسيرته مع المقاولون

9 أهداف صنعها في الفريق

15 كارت أصفر حصل عليها مع ذئاب الجبل

شارك طاهر فى مباراة مصر وتونس فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا