شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 22/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 22/6/2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، اليوم، الإثنين، حيث أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل، من جانبه أكد عمرو فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، خلال اجتماع المجلس، أن قرار الإلغاء يأتى فى ظل اتفاق الأندية على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .
الزمالك فى بيان رسمى: رفض استكمال دورى اليد درس لمن فقد عقله
أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، اليوم، الإثنين، حيث أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل.
أحمد سمير: أنا صاحب اسم أوباما علي نجم الزمالك.. ونحتاج ظهير أيمن
أكد أحمد سمير لاعب الزمالك السابق ومدير قطاع الناشئين للنادي الأبيض، أنه أول من أطلق لقب أوباما علي يوسف إبراهيم نجم الفريق الحالي،
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