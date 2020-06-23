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اخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 22/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 22/6/2020، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، اليوم، الإثنين، حيث أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل، من جانبه أكد عمرو فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، خلال اجتماع المجلس، أن قرار الإلغاء يأتى فى ظل اتفاق الأندية على هذا القرار عدا الأهلى مع عدم حضور 4 أندية .

 

 

الزمالك فى بيان رسمى: رفض استكمال دورى اليد درس لمن فقد عقله

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه خلال الاجتماع الذي شهده الاتحاد المصري لكرة اليد مع الأندية، اليوم، الإثنين، حيث أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل.

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