شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية الأولى للاعبى وجهاز وادى دجلة.. ويتبقى 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت سلبية المسحة الطبية الأولى لجميع لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، حيث خضع الفريق والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين لإجراء مسحة طبية أمس الأحد، للكشف عن فيرس كورونا، قبل عودة استئناف التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، عقب إصادر وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط، لاسيما وإنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءًا على تحليل الدم الذى خضع له الفريق منذ أيام، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات.

ومازال هناك 4 لاعبين لم يخضعوا للمسحة الطبية الأولى، حيث غاب 3 منهم عن إجراء المسحة، أمس الأحد بسبب انشغالهم بخوض امتحانات الثانوية العامة، فيما غاب محمد رضا عن الإجراء نظرًا لإجرائه عملية جراحية.

ويجهز الجهاز الفنى قيادة بابافاسيليو، اختبار أوزان حتى يخضع له جميع اللاعبون قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، التى من المنتظر أن تبدأ قريبًا وعقب انتهاء الفريق من إجراء المسحة الطبية الثانية التى اشترطها اتحاد الكرة، حتى يتمكن كل فريق من بدأ عودة نشاطه الرياضى بخوض التدريبات الجماعية.

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ويرغب الجهاز الفنى لدجلة فى اختبار أوزان اللاعبين، للتأكد من حفاظهم على معدل لياقتهم خلال الفترة التى قضوها فى المنازل بسبب تفشيى فيرس كورونا، حيث يهدف نيكوديموس لمعرفة اللاعبون الذين زادت أوزانهم من أجل إعداد برنامج تأهيل خاص لهم.

وأستعجل نيكوديموس بابافاسيليو، مجلس إدارة النادى، من أجل منحه الضوء الأخضر بعودة التدريبات الجماعية للفريق، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة عودة النشاط الرياضى بداية من أول أمس السبت، على أن تعود مسابقة الدورى الممتاز بعد يوم 25 من الشهر المقبل.