شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الإثنين 22/6/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 22/6/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، أجرى رمضان صبحى، نجم هجوم الأهلى، مسحة كورونا اليوم، الاثنين، بعد اعتذاره عن إجرائها أمس مع بقية زملائه لظروف خاصة، حيث تواجد مندوب من الشركة المسئولة فى منزل اللاعب وأجرى له المسحة برفقة زميله الحارس شريف إكرامى. رمضان صبحي يُجرى مسحة كورونا قبل الانتظام فى تدريبات الأهلي أجرى رمضان صبحى، نجم هجوم الأهلى، مسحة كورونا اليوم، الاثنين، بعد اعتذاره عن إجرائها أمس مع بقية زملائه لظروف خاصة. Advertisements أعلن جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، التمسك باستئناف نشاط كرة اليد مثل موقف النادى على صعيد باقى الأنسطة لعودة الحياة الرياضية مرة أخرى. الأهلى يتمسك بعودة نشاط كرة اليد حقيقة تحمل الأهلي تكاليف مسحات الكورونا للاعبيه أجرى النادى الأهلى أمس ، الأحد، مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي

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