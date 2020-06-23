شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون لـ ”الخليج 365”: طاهر = 2 مليون دولار وننتظر رد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن آخر مستجدات صفقة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب فريق، والذي تقدم الأهلي بطلب رسمي لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل بناء على رغبة السويسري رينية فايلر المدير الفني للأهلي.

وقال رئيس المقاولون في تصريحات لـ"الخليج 365": حتى الآن لم نحسم موقفنا من الإعارة أو البيع نتشاور حول الموضوع مع الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس ولكننا أبلغنا الأهلي بطلباتنا المادية ي صفقة طاهر".

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أضاف محسن صلاح: طلبنا من الأهلي 40 مليون جنيه في حالة بيع طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء، وننتظر رد مسئولي الأهلي، وفي حالة عدم الموافقة سندرس موضوع الإعارة.

من جانبه، كشف طاهر محمد طاهر، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديدًا، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى .

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.