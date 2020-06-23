7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين الموافق 22/ 6/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها، يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا غدًا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا المهمة داخل القلعة الحمراء، وبحث بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى، ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية، بجانب استعراض كافة المقترحات الخاصة بتنمية موارد النادى ودراسة الملفات المتعلقة بها، كما يستعرض المجلس آخر التطورات فى الملف الإنشائى الخاص بالمشروعات التى تجرى على قدم وساق فى الوقت الحإلى بفروع النادى المختلفة.

مجلس الأهلى يعقد اجتماعاً مهماً غداً فى الجزيرة

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا غدًا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا المهمة داخل القلعة الحمراء، وبحث بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى، ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية، بجانب استعراض كافة المقترحات الخاصة بتنمية موارد النادى ودراسة الملفات المتعلقة بها، كما يستعرض المجلس آخر التطورات فى الملف الإنشائى الخاص بالمشروعات التى تجرى على قدم وساق فى الوقت الحإلى بفروع النادى المختلفة.

اتحاد الكرة يوضح ألفرق بين الزمالك ونادى مصر فى أزمة مسحات اللاعبين

أوضح مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، ألفرق بين موقف نادى الزمالك ونظيره أف سى مصر فى أزمة إجراء المسحات للاعبى ألفريقين، استعدادًا لعودة الدورى العام فى يوليو المقبل، لاسيما بعد خطاب اتحاد الكرة بعدم نزول اللاعبين التدريبات إلا بعد إجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحإلى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال ألفترة من 12 و16 أغسطس المقبل . يستكمل محمد محمود نجم النادى الأهلى البروتوكول الطبى المتعارف عليه للتعافى من إصابة الرباط الصليبى والمقدر مدته بـ9 أشهر قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، رغم تعافيه الكامل والنهائى من الإصابة، وأجرى محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائى وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى وانتهائه من البرنامج التأهيلى والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألمانى المعالج له والذى أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات ناديه بشكل طبيعي. محمد محمود يستكمل بروتوكول الـ9 أشهر رغم التعافى من الإصابة بيراميدز يخطط لعودة التدريبات الجماعية على "مجموعتين" يخطط مسئولو نادى بيراميدز لعودة التدريبات الجماعية للفريق، قبل إجراء المسحة الطبية الثانية التى من المقرر أن يحدد موعدها اتحاد الكرة لجميع الأندية، حيث يرغب ألفريق السمأوى فى العودة سريعًا للتدريبات الجماعية واستغلال تلك ألفترة لإعداد اللاعبين بعد فترة توقف مسابقة الدورى والنشاط الرياضى بشكل عام بسبب انتشار فيرس كورونا. الزمالك يُجدد رفض خوض الدورى بـ"بيان ومنع مسحة كورونا" جدد مسئولو نادى الزمالك رفضهم استئناف بطولة الدورى المصرى فى نسختها هذا الموسم الموسم، المتوقفة منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إدارة الزمالك الأيام الماضية أنها ترفض استئناف بطولة الدورى لعدم انتهاء فيروس كورونا، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة تجديد ذلك الرفض، والتأكيد على أن ألفريق الأبيض لن يخوض مسابقة الدورى هذا الموسم ويعلن عن مجموعة من الخطوات التى نستعرضها فى التقرير التإلى. اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة إصابة اثنين من لاعبى الأهلى بفيروس كورونا، وقال مسئولو الجبلاية إن هذا الكلام عار تماماً من الصحة لسببين، الأول أن اللجنة الطبية لم تتسلم نتيجة المسحات من الأساس، وتتسلمها خلال ساعات، والثانى أن اللجنة حتى وإن اكتشفت إيجابية عينة أى لاعب لن تعلن فى وسائل الإعلام وسيتم إخطار اللاعبين بشكل سرى حفاظاً على خصوصيتهم . Advertisements

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحإلى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال ألفترة من 12 و16 أغسطس المقبل .

يستكمل محمد محمود نجم النادى الأهلى البروتوكول الطبى المتعارف عليه للتعافى من إصابة الرباط الصليبى والمقدر مدته بـ9 أشهر قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، رغم تعافيه الكامل والنهائى من الإصابة، وأجرى محمد محمود أشعة جديدة خلال الأيام الماضية أكدت سلامته بشكل نهائى وتعافيه بشكل كامل بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى وانتهائه من البرنامج التأهيلى والعلاجي، وأرسل محمد محمود نتيجة الأشعة للطبيب الألمانى المعالج له والذى أكد سلامته وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات ناديه بشكل طبيعي. محمد محمود يستكمل بروتوكول الـ9 أشهر رغم التعافى من الإصابة بيراميدز يخطط لعودة التدريبات الجماعية على "مجموعتين" يخطط مسئولو نادى بيراميدز لعودة التدريبات الجماعية للفريق، قبل إجراء المسحة الطبية الثانية التى من المقرر أن يحدد موعدها اتحاد الكرة لجميع الأندية، حيث يرغب ألفريق السمأوى فى العودة سريعًا للتدريبات الجماعية واستغلال تلك ألفترة لإعداد اللاعبين بعد فترة توقف مسابقة الدورى والنشاط الرياضى بشكل عام بسبب انتشار فيرس كورونا. الزمالك يُجدد رفض خوض الدورى بـ"بيان ومنع مسحة كورونا" جدد مسئولو نادى الزمالك رفضهم استئناف بطولة الدورى المصرى فى نسختها هذا الموسم الموسم، المتوقفة منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إدارة الزمالك الأيام الماضية أنها ترفض استئناف بطولة الدورى لعدم انتهاء فيروس كورونا، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة تجديد ذلك الرفض، والتأكيد على أن ألفريق الأبيض لن يخوض مسابقة الدورى هذا الموسم ويعلن عن مجموعة من الخطوات التى نستعرضها فى التقرير التإلى.

أوبيلا لاعب حسنية أغادير خارج حسابات الزمالك فى الموسم الجديد

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن المهدى أوبيلا، لاعب وسط حسنية أغادير المغربى، خارج حسابات النادى الأبيض، بعد التقارير المختلفة التى ربط اسم اللاعب بالزمالك للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الكروى المقبل، إلا إن مصدر مطلع بقلعة ميت عقبة شدد أن لاعب حسنية أغادير خارج حسابات قلعة ميت عقبة.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى