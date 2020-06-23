شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: لن تقبل أى شكوى من نادٍ معترض على عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020، جاء بعد المشورة بين جميع الأندية المشاركة، لافتًا إلى أن القرار جاء خوفًا من تعرض اى لاعب لإصابة عضلية فى هذا التوقيت، وهناك استعداد للمشاركة فى مونديال اليد 2021.

أضاف هشام حطب فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أن هذا القرار يخص اتحاد الكرة اليد وأنديته، قائلاً: "ظروف لعبة كرة اليد تختلف عن باقى الألعاب ومنها كرة القدم، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة هى وحدها المنوطة بقرار استكمال أو إلغاء دورى كرة القدم".

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تابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حديثه مشيرًا إلى إنه إذا قرر أى نادى اللجوء لجهة أعلى من اتحاد الكرة، للشكوى أو التظلم من قرار عودة نشاط كرة القدم فى ظل جائحة كورونا، فلن تقبل شكواه وسيتم رفضها والرد عليها سيكون بأن اتحاد الدولة وحده المنوط بهذا القرار.

وأبلغ مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية المقرر مشاركتها فى اجتماع اليوم لمناقشة ملف عودة النشاط والإجراءات الاحترازية، باعتبار النادى الذى لم يحضر الاجتماع بمثابة الموافق على جميع قرارات الاتحاد التى سيسفر عنها الاتحاد .

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرًا إلغاء جميع مسابقات الناشئين والناشئات والسيدات للموسم المحلى 2019 /2020، باستثناء مرحلة 2002 المرتبطة بالحافز الرياضي، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين من تفشى فيروس كورونا.