شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندرى من السيارة لـ "مسحة" كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو نادى الاتحاد السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، للمسحة الطبية الأولى ضمن إجراءات الكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءات احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دوره فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم البعض.

ومن المنتظر أن تجرى مسحة ثانية بعد 5 أيام وبعدها بـ 24 ساعة سوف ينضم الجميع للتدريبات، ومن المنتظر تقسيم اللاعبين لثلاثة مجموعات خلال المرحلة الأولى من التدريبات .