الامارات | صلاحيات رابطة المحترفين تتعارض مع اختصاصات اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاحيات رابطة المحترفين تتعارض مع اختصاصات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أهمية مراجعة بنود اختصاصات وصلاحيات رابطة المحترفين، حتى لا تتعارض مع اختصاصات اتحاد الكرة، مؤكدين أنه، ورغم أن اللوائح والقوانين حددت الصلاحيات والاختصاصات والمهام التي يقوم بها كل من اتحاد كرة القدم، ورابطة المحترفين التي أصبحت كياناً منفصلاً ولها جمعية عمومية خاصة بها، فإنها وفقاً للوائح تحت مظلة الاتحاد، وكيان تابع له، رغم استقلاليتها من ناحية الصلاحيات الخاصة بالنشاط الذي تقوم بإدارته، فيما شدد آخرون على أن هناك تعارضاً بين اختصاصات اتحاد الكرة في إدارة شؤون اللعبة والرابطة، مطالبين اتحاد الكرة بضرورة تحديد المهام، التي تقوم بها الرابطة، وتلك التي يقوم بها الاتحاد، علماً بأن المواد: «2» و«6» «و85» من النظام الأساسي للاتحاد، حددت أهداف اتحاد الكرة، ومهام واختصاصات مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أساس أنه التنظيم الرياضي الوحيد المسؤول في الدولة عن إدارة كرة القدم، ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بتطوير كرة الإمارات والارتقاء بها، وإصدار القرارات والأحكام في كل ما لا يقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية للاتحاد، أو ضمن نطاق هيئات أخرى، والتحضير وعقد الجمعية العمومية وغير العادية للاتحاد، وإصدار اللوائح المنظمة لمختلف المسابقات الرسمية، والمصادقة على مواعيد المباريات لجميع المسابقات، وكذلك إصدار اللوائح الخاصة بالتحكيم وإقرار قواعد تنظيم البطولات الرسمية، وأي بطولات أخرى ينظمها الاتحاد، ومن ضمنها القواعد الخاصة بعدد الأندية المشاركة فيها وآلية الصعود والهبوط، بجانب تنظيم مسابقات أندية الدرجة الأولى والثانية، وكذلك مسابقات المراحل السنية، وإعداد وتطوير المنتخبات الوطنية والتواصل مع الاتحادات الدولية والمختلفة، وتوطيد وتطوير العلاقات الدولية في ضوء أنظمة ولوائح وقرارات «فيفا» وقانون اللعبة، في حين وصف النظام الأساسي لاتحاد الكرة، الذي يتضمن 155 مادة، رابطة المحترفين بأنها عضو في الاتحاد، وتنظيم تابع، وتختص بتنظيم وإدارة وتسويق مسابقاتها، وحفظ حقوق أنديتها وتوزيع العائدات المالية الخاصة بمسابقاتها على الأندية المحترفة.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن هناك تفاهماً وتوافقاً كبيراً بين اتحاد الكرة والرابطة، ولم يشهد الوسط الرياضي أي خلافات بينهما، فإنه يجب أن يتم تحديد الأعمال والمهام التي يقوم بها كل طرف، خصوصاً في أعقاب التداعيات الأخيرة، التي حدثت بعد قرار رابطة المحترفين إلغاء الموسم الكروي».

وشدد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، على أن صلاحيات واختصاصات كل من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين واضحة بنص اللوائح والقوانين، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة بجانب كونه المظلة العليا لإدارة النشاط الكروي في الدولة، فهو أيضاً مسؤول عن وضع الخطط والبرامج والاستراتيجية العامة لتطوير كرة القدم، فضلاً عن تنظيم مسابقة كأس رئيس الدولة، وإدارة مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية ودوري المراحل السنية، وإدارة الأمور الخاصة بالمنتخبات الوطنية بمراحلها المختلفة، فضلاً عن التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الوطنية والمختلفة، سواء قارية أو إقليمية.

وأضاف اليماحي: «اتحاد الكرة منح بعض صلاحياته لرابطة المحترفين، في ما يتعلق بإدارة المسابقات الخاصة بالأندية المحترفة، وهي: دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، ودوري تحت 21 سنة، وكأس سوبر الخليج العربي».

وشدد ناصر اليماحي على أن الأمور بين اتحاد الكرة وبين رابطة المحترفين تسير بتوافق كبير، خصوصاً في ظل وجود عبدالله ناصر الجنيبي نائباً أول لرئيس الاتحاد، ورئيساً للرابطة، مشدداً على أنهم لم يشاهدوا أي خلاف بين الطرفين، بل إن الأمور بينهما تسير بتوافق تام.

وأكمل: «بعدما أصبحت الرابطة كياناً قائماً بذاته، أصبح هناك فصل في الصلاحيات، وباتت اللوائح التي تنظم عمل الرابطة تختلف عن تلك التي تنظم عمل اتحاد الكرة، وفقاً لنوعية النشاط الذي يديره أو ينظمه كل منهما».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي، أنه ورغم أن رابطة المحترفين كيان مستقل بذاته، فإن اتحاد الكرة يبقى هو المظلة الرئيسة لكرة الإمارات، في كل ما يتعلق بإدارة شؤون اللعبة، وصاحب القرار النهائي والأخير في الأمور الحاسمة والمصيرية في اللعبة، مشدداً على أهمية تغيير بعض البنود واللوائح الداخلية، التي تعزز صلاحيات اتحاد الكرة، كون هذه المواد تتعلق بشأن داخلي لا يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيه، بما يصب في مصلحة كرة الإمارات بشكل عام.

وشدد رئيس لجنة الاستئناف السابق في اتحاد كرة القدم، المستشار سعيد مبارك الزحمي، على أن هناك تعارضاً في اللوائح الخاصة بمهام واختصاصات رابطة المحترفين، مع مهام واختصاصات اتحاد الكرة، مشيراً إلى أهمية أن يقوم الاتحاد بتحديد المهام التي تقوم بها رابطة المحترفين، وكذلك المهام التي يقوم بها الاتحاد، وأن يلتزم كل طرف بالمهام المحددة له، من خلال تطبيق اللوائح، حتى إن كانت هذا اللوائح لا تعجبه.

وأضاف: «رغم أن الرابطة مستقلة عن الاتحاد لكنها في النهاية تقع تحت مظلته وتخضع للوائحه، وعلى الاتحاد أن يقوم بعملية تنظيم اللوائح ويحدد ما الأعمال التي يقوم بها، وتلك التي تقوم بها الرابطة، وفي تقديري أن هناك تعارضاً في اللوائح بين الطرفين، ويجب على أي طرف أن يأخذ الجزء الذي يخدمه ويضرب بعرض الحائط الجزء الذي لا يخدمه».

وتابع سعيد الزحمي: «رابطة المحترفين قامت بعقد جمعية عمومية لأخذ رأي الأندية، فلماذا لا يقوم اتحاد الكرة في المقابل بعقد جمعية عمومية ليشارك أنديته الرأي، خصوصاً أندية الدرجة الأولى التي تشكل أغلبية في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وطالما تم أخذ آراء أندية المحترفين، فكان الأجدر، أيضاً، أخذ آراء الطرف الآخر وهو أندية الدرجة الأولى».

وأشار الزحمي إلى أن هناك أندية في دوري الدرجة الأولى تعبت وصرفت أموالاً طوال الموسم، وتأتي في لحظة لتلغي الدوري، وبالتالي حرمانها حقوقها، بعدما كانت قريبة من الصعود لدوري المحترفين، وهناك أندية لديها الفرصة للصعود مستقبلاً، وأندية أخرى قد لا تأتيها الفرصة قريباً للمنافسة في الصعود للمحترفين، معتبراً أن ناديي شباب الأهلي الذي حرم البطولة، والعين، كانا الأكثر تضرراً من قرار إلغاء الدوري، مشدداً على أنه كان يجب على الرابطة ألا تعطي الخيار في هذا الخصوص للأندية، وإنما لمصلحة الدوري بشكل عام.

اختصاصات اتحاد الكرة

1- التنظيم الرياضي الوحيد المسؤول في الدولة عن إدارة كرة القدم.

2- وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتطوير اللعبة، والارتقاء بها.

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3- إصدار القرارات والأحكام الخاصة بالنشاط الكروي.

4- التحضير وعقد الجمعية العمومية وغير العادية للاتحاد.

5- إصدار اللوائح المنظمة لمختلف المسابقات الرسمية.

6- المصادقة على مواعيد المباريات لجميع المسابقات.

7- إصدار اللوائح الخاصة بالتحكيم.

8- إقرار قواعد تنظيم البطولات الرسمية، وأي بطولات أخرى ينظمها، ومن ضمنها القواعد الخاصة بعدد الأندية المشاركة فيها وآلية الصعود والهبوط.

9- تنظيم مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والمراحل السنية.

10- إعداد وتطوير المنتخبات الوطنية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

11- التمثيل الخارجي للدولة، والتواصل مع الاتحادات القارية والدولية.

اختصاصات رابطة المحترفين

1- تنظيم وإدارة كأس الخليج العربي، وكأس السوبر، ودوري تحت 21 سنة.

2- تسويق المسابقات التي تنظمها.

3- حفظ حقوق الأندية التابعة لها.

4- توزيع العائدات المالية على الأندية المحترفة.

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