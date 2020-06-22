الامارات | شباب الأهلي يتقدم بشكوى رسمية لعدم تتويجه بعد إلغاء الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتقدم بشكوى رسمية لعدم تتويجه بعد إلغاء الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي شباب الأهلي سيتقدّم، بشكوى قانونية رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، بشأن الأحداث التي رافقت قرار إلغاء دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

وقال مصدر مسؤول في النادي إنه «تم التقدم بشكوى قانونية تتضمن اعتراض النادي على إلغاء الدوري دون تتويجه بطلاً للمسابقة بصفته متصدراً للائحة الترتيب، قبل نهاية المسابقة بسبع جولات».

وأوضح أن «الشكوى تضمنت الاعتراض على قانونية لجوء رابطة المحترفين، إلى التصويت على القرار، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الدوري دون تتويج بطل أو هبوط أو صعود، علماً أنه كان يجب على الرابطة اتخاذ قرار بإلغاء الدوري مباشرة من غير ربط الأمر بالتصويت».

وأشار إلى أن «شباب الأهلي سيتخذ خطوات تصعيدية للحفاظ على حقوقه»، مؤكداً أن «الشكوى القانونية إلى لجنة الانضباط هي أولية، قبل اتخاذ خطوات أخرى وشكاوى أخرى الى جهات مسؤولة عدة عن الفصل في هذه الأزمة».

وتحدّث المصدر عن الأنباء التي أشارت إلى أن شباب الأهلي قرر عدم استكمال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وعدم المشاركة في النسخة المقبلة التي سيشارك بها بصفته بطلاً لكأس رئيس الدولة في النسخة الماضية، إلى جانب عدم المشاركة في كأس سوبر الخليج العربي، وقال: «إدارة النادي لم تتخذ أي قرار رسمي بهذا الشأن، وسواء تم الاستقرار على تنفيذ هذا القرار من عدمه، إلا أن الأساس بالنسبة للنادي هو حفظ حقوقه كاملة بشأن قرار إلغاء الدوري وعدم تتويج الفريق بطلاً للمسابقة».

وشدد على أن «شباب الأهلي لم يكن يسعى للفوز بلقب الدوري من خلال قرار تتخذه رابطة المحترفين»، موضحاً أن «النادي كان أبرز الداعمين لاستكمال المسابقة وخوض الجولات السبع المتبقية، مؤكداً أن «رغبة النادي هي خوض المباريات والتتويج عن جدارة واستحقاق من خلال الحفاظ على صدارة الدوري»، بينما أشار إلى أنه «في ظل اتخاذ رابطة المحترفين قرار إلغاء النسخة الحالية من الدوري، لم يكن منطقياً تجاهل تتويج متصدر لائحة الترتيب، وإهدار الجهد الذي بذله النادي على مدار الموسم».

وختم المصدر تصريحاته بأن «شباب الأهلي سيكشف في الفترة المقبلة، عن العديد من الخطوات التي سيتم اتخاذها، للتأكيد على أن قرار إلغاء الدوري بهذه الطريقة يفتقد الصبغة القانونية».

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يذكر أن الجمعية العمومية لرابطة المحترفين لكرة القدم قررت، الأسبوع الماضي، إلغاء دوري الخليج العربي دون تتويج بطل للمسابقة، وعدم زيادة عدد أندية المسابقة من 14 إلى 16 نادياً، بعد إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وكذلك الصعود إلى الأضواء، ما أسهم في إلحاق الضرر بالعديد من الأندية، أبرزها شباب الأهلي الذي كان متصدراً للائحة الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه العين برصيد 37، كما تضم لائحة المتضررين، نادي الإمارات الذي كان يحتاج الى الحصول على نقطة واحدة لضمان التأهل من دوري الدرجة الأولى إلى دوري الخليج العربي، والأمر نفسه بالنسبة إلى دبا الحصن الذي يحتل المركز الثاني وكانت لديه فرصة كبيرة للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري في عهد الاحتراف.

وقررت رابطة المحترفين اعتماد نتائج الموسم الماضي، التي أسفرت عن فوز الشارقة بلقب الدوري، بينما جاء شباب الأهلي ثانياً والوحدة ثالثاً والعين رابعاً، إذ سيتأهل كل من الشارقة والوحدة إلى دور المجموعات مباشرة في دوري أبطال آسيا، كما سيتأهل «فرسان دبي» إلى الدور نفسه بصفته بطلاً لكأس رئيس الدولة، أما العين فسيخوض الملحق الآسيوي، بينما تقررت إقامة كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي، في تكرار لمباراة الفريقين في بداية الموسم الحالي.

- النادي يعترض على قانونية لجوء رابطة المحترفين إلى التصويت على القرار.

- «شباب الأهلي لم يكن يسعى للفوز بلقب الدوري من خلال قرار تتخذه رابطة المحترفين»

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نقطة تصدّر بها شباب الأهلي الدوري قبل قرار الإلغاء، متقدماً بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه العين.

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