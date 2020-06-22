شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يكتسح ليتشي.. وتعادل فيورنتينا وبريشيا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ميلان فوزًا كبيرًا على ليتشي بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الإثنين، في الأسبوع الـ27 من الدوري الإيطالي.

سجل رباعية الميلان كل من صامويل كاستييخو، في الدقيقة 26، وجياكومو بونافنتورا، في الدقيقة 55، وأنتي ريبيتش، بعدها بدقيقتين، قبل أن يختتم رفائيل لياو الرباعية في الدقيقة 72، فيما جاء بهدف ليتشي الوحيد ماركو مانكوسو، في الدقيقة 54، من ركلة جزاء.

ورفع ميلان رصيده بهذا الفوز الكبير إلى النقطة 39، في المركز السابع، بينما توقف رصيد ليتشي عند النقطة 25، في المركز الـ18.

وضمن منافسات الأسبوع ذاته، تعادل فريقا بريشيا وفيورنتينا بهدف لمثله، إذ تقدم الأول عن طريق ألفريد دوناروما، في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وتعادل الثاني في الدقيقة 29 عن طريق جيرمان بيزيلا.

ورفع فيورنتينا رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 31 في المركز الـ13، بينما وصل بريشيا للنقطة 17 في المركز الـ20 الأخير.

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