شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: السيتي يتقدم على برنلي بثلاثية نظيفة.. ومحرز يسجل هدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الاول من مباراته امام ضيفه برنلي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، وذلك خلال المباراة الجارية الأن على ملعب الاتحاد في اطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وسيطر لاعبو السيتي على معظم فترات الشوط وتمكنوا من تسجيل ثلاثة أهداف، جاء الأول عن طريق اللاعب فيل فودين «هدف» وو رياض محرز «هدفين» في الدقائق 22 و43 والدقيقة 3 من الوقت بدلا من الضائع.