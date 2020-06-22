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إشبيلية وفياريال يتعادلان «2-2» في الدوري الإسباني

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا إشبيلية وفياريال بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، في الأسبوع الـ31 من منافسات الدوري الإسباني.

سجل هدفي إشبيلية سيرجيو إسكوديرو، في الدقيقة 39، ومنير الحدادي، في الدقيقة 63، بينما جاء بثنائية فياريال، باكو ألكاسير، في الدقيقة 18، وباو توريس، في الدقيقة 49.
ورفع كلا الفريقين بهذه النتيجة رصيده نقطة واحدة، وصل بها إشبيلية للنقطة 53، في المركز الـ3، وفياريال للنقطة 48، في المركز السادس.

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  • اصابات

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    56,809

  • تعافي

    15,133

  • وفيات

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