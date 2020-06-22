شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية وفياريال يتعادلان «2-2» في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقا إشبيلية وفياريال بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، في الأسبوع الـ31 من منافسات الدوري الإسباني.

سجل هدفي إشبيلية سيرجيو إسكوديرو، في الدقيقة 39، ومنير الحدادي، في الدقيقة 63، بينما جاء بثنائية فياريال، باكو ألكاسير، في الدقيقة 18، وباو توريس، في الدقيقة 49.

ورفع كلا الفريقين بهذه النتيجة رصيده نقطة واحدة، وصل بها إشبيلية للنقطة 53، في المركز الـ3، وفياريال للنقطة 48، في المركز السادس.