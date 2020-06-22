شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاء حضره 25 ألف مشجع.. النجم الأحمر الصربي يعلن إصابة 5 لاعبين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي النجم الأحمر الصربي، الإثنين، إصابة 5 من لاعبيه بكورونا، بعد خوضه مباراة أمام إف كي بارتيزان، بحضور 25 ألف مشجع في نصف نهائي كأس صربيا، قبل بضعة أيام.

وأعلن النادي المتوج بالدوري الصربي أن تسلم اللاعبين الـ5 لميدالياتهم سيتم تأجيله، مؤكدًا أنهم جميعًا في حالة جيدة وعزل كامل، وعلى اتصال دائم بالجهاز الطبي للنادي، الذي يتابع حالتهم وسيقوم بعمل اختبار جديد لهم قبل بداية الاستعدادات للموسم الجديد.

وجاء اكتشاف إصابة اللاعبين الخمسة بعد خوض النادي للمباراة التي خسرها الفريق في نصف نهائي كأس صربيا بهدف نظيف أمام إف كي بارتيزان، ولم يطبق فيها الإجراءات الاحترازية بخصوص حضور الجمهور، إذ أقيمت بحضور 25 ألف مشجع.