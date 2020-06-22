أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على بيرنلي بخماسية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين، ضمن فعاليات الجولة 30 من مسابقة البريميرليج.



افتتح الإنجليزي الشاب فيل فودين أهداف المباراة في الدقيقة 22 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

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ونجح الجزائري الدولي رياض محرز، في تسجيل هدفين لمانشستر سيتي في دقيقتين فقط ضد بيرنلي، بالدقيقة 43 بطريقة رائعة بعدما تلاعب بمدافعي الخصم، وقبل ثوان من نهاية الشوط الأول سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء.

وسجل الإسباني المخضرم ديفيد سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي بجملة فنية رائعة في الدقيقة 51، وأختتم فودين خماسية السيتيزين وسجل الهدف الثاني له في المباراة بالدقيقة 63.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة رقم 63 في المركز الثاني من جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة 39 في المركز الحادي عشر.