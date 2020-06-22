شكرا لقرائتكم بايرن ميونخ يتلقى نبـأ سار بعودة ألكانتارا للركض من جديد بعد خضوعه لجراحة في الفخذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى بايرن ميونخ الألماني، أنباء سارة بعد عودة النجم الاسباني تياجو ألكانتارا للركض من جديد بعد خضوعه لعملية جراحية في الفخذ على إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العملاق البافارى ضد آينتراخت فرانكفورت في نصف نهائي كأس ألمانيا.

وذكر الموقع الرسمي لنادى بايرن ميونخ، أن تياجو بدأ بالركض من جديد فى "زبينار شتراس" في اليوم الثاني من الراحة التي منحها هانز فليك للاعبي الفريق البافارى.

وأكد هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أن لاعب الوسط الإسباني من المتوقع أن يكون جاهزًا للمباراة النهائية لكأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن، والمقرر إقامتها في الرابع من شهر يوليو المقبل في برلين.

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وكان بايرن ميونخ الذى توج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي والـ30 في تاريخه، حقق الفوز على ضيفه فريق فرايبورج، بنتيجة 3/1، ليرفع رصيد للنقطة 79 متفوقا بفارق 10 نقاط كاملة عن بوروسيا دورتموند، الذى حسم مركز الوصافة، بعد تغلبه على فريق لايبزيج، بهدفين دون مقابل، الذى حل ثالثا برصيد 63 نقطة.

من ناحية أخرى، أقام مجلس إدارة نادى بايرن ميونخ الألمانى، مساء أول أمس السبت، احتفالا للاعبين والجهاز الفنى بمناسبة تتويج العملاق البافارى بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالى، حيث حسم الفريق لقب المسابقة رسميا فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز خارج ملعبه على فيردر بريمن بهدف البولندى روبرت ليفاندوفسكى.

وذكر الموقع الرسمى لنادى بايرن ميونخ، أنه تناول لاعبو الفريق البافارى العشاء فى ملعب "إليانز آرينا" بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي احتفالًا بفوز الفريق بلقب الدوري الألماني للموسم الثامن على التوالي، مع إلتزام الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي.