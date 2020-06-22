شكرا لقرائتكم وادى دجلة يبدأ اختبار أوزان للاعبين قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو،، أختبار أوزان حتى يخضع له جميع اللاعبون قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية، التى من المنتظر أن تبدأ قريبًا وعقب انتهاء الفريق من إجراء المسحة الطبية الثانية التى اشترطها اتحاد الكرة، حتى يتمكن كل فريق من بدأ عودة نشاطه الرياضى بخوض التدريبات الجماعية.

ويرغب الجهاز الفنى لدجلة فى إختبار أوزان اللاعبين، للتأكد من حفاظهم على معدل لياقتهم خلال الفترة التى قضوها فى المنازل بسبب تفشيى فيرس كورونا، حيث يهدف نيكوديموس لمعرفة اللاعبون الذين زادت أوزانهم من أجل إعداد برنامج تأهيل خاص لهم.

وأستعجل نيكوديموس بابافاسيليو، مجلس إدارة النادى، من أجل منحه الضوء الأخضر بعودة التدريبات الجماعية للفريق، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة عودة النشاط الرياضى بداية من أول أمس السبت، على أن تعود مسابقة الدورى الممتاز بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

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وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، أن المدير الفنى كان حدد، أمس الأحد موعدًا لعودة التدريبات الجماعية بعد أن أجرى اللاعبون تحاليل الدم اللازمة فى نهاية الإسبوع الماضى، إلا أن الإدارة طالبته بتأجيل بدأ التدريبات بعد أن شدد اتحاد الكرة على اجراء المسحة الطبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل العودة للمران.

أضاف المصدر، أن نيكوديموس، طلب من الإدارة عدم اننتظار إجراء المسحة الطبية الثانية ونزول الفريق للتدريبات الجماعية عقب ظهور نتيجة المسحة الأول، المقرر لها مساء أمس الاثنين، إلا أن مجلس الإدارة طالبه بالانتظار لحين الحصول على موافقة اتحاد الكرة.

وتحوم الشكوك تحوم حول إصابة بعض لاعبى الفريق وكذلك بعض أفراد الجهاز الفنى بفيرس كورونا، وذلك بعد أن أجرى اللاعبون والجهاز الفنى تحليل "دم" فى نهاية الإسبوع الماضى، لتكشف التحاليل عن وجود شكوك حول إصابة البعض بفيرس كورونا، إلا أن تحاليل الدم لا يمكن لها أن تُجزم الإصابة من عدمها.

وكشف مصدر طبى بوادى دجلة، أن نتائج التحاليل التى خضع لها لاعبو دجلة منذ أيام تُشير إلى أن هناك لاعبون وأفراد من الجهاز المعاون إصيبوا بالفيرس، إلا إنه سيتم التأكد من هذا الأمر بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى صباح أمس الأحد، قبل تحديد موعد عودة التدريبات.