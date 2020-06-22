شكرا لقرائتكم خالد مهدي: عينات الإنتاج الحربى من لاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى جاءت سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها جاءت سلبية مائة بالمائة ، وقال مهدى "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.

أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه يرفض فكرة تقسيم اللاعبين لمجموعات فى فترة الإعداد، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "فكرة تقسيم اللاعبين لمجموعتين فى التدريب مرفوضة، فطالما أجرينا مسحة كورونا وتم التأكد من سلبية اللاعبين والجهاز الفنى حال ظهور النتيجة فلماذا التخوف، سنتدرب بشكل طبيعى للغاية، ولكن وضعنا خطة محكمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، أهمها غلق غرفة الملابس ومنع استخدامها نهائيا". وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة".

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وفى وقت سابق، أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى أن لاعبى الفريق أجروا المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والأمور تسير بشكل جيد بحضور جميع لاعبى الفريق وان ناديه سينفذ التعليمات مؤكدا انه فى حال حدوث ضرر لا قدر الله الدولة سيكون لها دور فى ايقاف هذا الضرر . وقال مهدى فى تصريحات لقناة أون تايم ىسبورت 2 ان المسحة الطبية الثانية للاعبى الانتاج الحربى ستكون يوم الخميس المقبل فى تعاون مع مسئولى اتحاد الكرة الذين قاموا بارسال اللجنة الطبية التى قامت بالدور الأكمل.

وأضاف أن الجهاز الفنى حدد يوم السبت المقبل موعدا لخوض اول مران للفريق بعد فترة غياب طويلة عن التدريبات فى اطار عودة النشاط الرياضى والتى من خلالها سيكون الدورى الممتاز منتظرين جدول المسابقة وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.