شكرا لقرائتكم الشوط الاول.. السيتي يصعق بيرنلى بـ 3 اهداف نظيفه في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق مانشستر سيتى الشوط الأول من مباراته ضد ضيفه بيرنلى، بنتيجة 3-0، خلال المباراة المقامة حالًيا بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، فى ختام منافسات الجولة الـ 30 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، دام لأكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 22 عبر اللاعب الشاب فيل فودين، ثم أضاف النجم الجزائري رياض محرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و45 على التوالي، حيث جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء.

مانشستر سيتى ضد بيرنلى

ويسعى مانشستر سيتى لتحقيق الفوز فى مباراة الليلة، من أجل إستغلال تعادل ليفربول السلبى مع مضيفه فريق إيفرتون، فى ديربى "ميرسيسايد" أمس الأحد، من أجل تقليل الفارق بينهما على مستوى النقاط فى جدول ترتيب البريميرليج.

ويدخل مانشستر سيتى لقاء اليوم وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد بيرنلى فى المركز الحادى عشر برصيد 39 نقطة، بينما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 83 نقطة.

وجاء تشكيل مان سيتي ضد بيرنلي، كالتالى..

حراسة المرمى: ايدرسون

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خط الدفاع: زينتشينكو - فيرناندينيو - أوتامندي - كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - ديفيد سيلفا - فودين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرجيو أجويرو – رياض محرز

تشكيل مانشستر سيتى تشكيل مانشستر سيتى

وتختلف أهمية مباراة اليوم بين الفريقين، حيث يدخل مانشستر سيتى المواجهة بغرض الفوز وانهاء الموسم فى مركز الوصافة أو فى المربع الذهبى على أقل تقدير وذلك من أجل أن تحكم المحكمة الرياضية لصالح ليشارك الموسم المقبل فى دورى أبطال أوروبا، بعد قرار إيقافه موسمين من قبل الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بالإضافة إلى اتخاذه هذه المباريات كاستعداد جيد قبل خوض مواجهة ريال مدريد فى إياب دور الـ 16 من دورى الأبطال أغسطس المقبل.

أما فريق بيرنلى فيسعى جاهدا لتحقيق الفوز على رغم صعوبته وذلك لاحياء آماله بالمشاركة الموسم المقبل فى مسابقة الدورى الأوروبى.