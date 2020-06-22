شكرا لقرائتكم هشام حطب: ظروف دوري اليد مختلفة عن كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هشام حطب رئيس اللحنة الأولمبية إن قرار إلغاء دوري اليد لم توصي به كل الأندية، ولكن القرار لم يكن بالتصويت، بينما صدر من اتحاد كرة اليد وعن قناعة، ولو لم تكن إدارة اتحاد اليد مقتنعة لما كانت ألغت البطولة.

وأضاف حطب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 : أندية دوري اليد كانت ترى صعوبة استكمال الدوري بسبب بطولة كأس العالم لليد، للحفاظ على اللاعبين حتى لا يحدث ضغط المباريات ويسبب إصابات، والدليل أن دوري 2000 وغيرهم بطولاتهم مستمرة" مؤكدا أالاتحاد قرر إلغاء الدوري عملًا بمبدأ المشورة مع الأندية".

تابع حطب :" ظروف دوري اليد مختلفة عن كرة القدم، ولو اللجنة الخماسية ترى مصلحة اللعبة في أي قرار فستتخذه، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة".

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واختتم: "إذا اعترضت الأندية على قرار اللجنة الخماسية وقررت أن ترفع شكوى لجهة أعلى، ففي هذه الحالة الجهة الأعلى ستعيد الأمر إلى اللجنة الخماسية مرة أخرى، لأنهم المسؤولين".