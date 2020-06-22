شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى يصدم بيرنلى بخماسية نظيفة بالجولة الـ 30 من الدورى الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق مانشستر سيتى فوزًا كبيرًا على ضيفه بيرنلى، بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "الاتحاد"، فى ختام منافسات الجولة الـ 30 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى عادت منافساته بعد توقف طويل، دام لأكثر من 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

مانشستر سيتى ضد بيرنلى

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بثلاثية تظيفة، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 22 عبر اللاعب الشاب فيل فودين، ثم أضاف النجم الجزائري رياض محرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و45 على التوالي، حيث جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء.

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وفي الشوط الثاني سجل الإسباني المخضرم ديفيد سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 52، وجاء الهدف الخامس عبر فيل فودين في الدقيقة 63 ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء بعد أن افتتح النتيجة.

بهذه النتيجة قلل مانشستر سيتي الوصيف الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي إلى 20 نقطة فقط مسنتغلا تعادل الريدز بالأمس ضد إيفرتون، ليرتفع رصيد أبناء بيب جوارديولا إلى 63 نقطة فيما يتصدر الريدز برصيد 83 نقطة.

في المقابل توقف رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ11 .