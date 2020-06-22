شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يهنئ نجله بعيد ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص فرجانى ساسى نجم الفريق الأول لكرة القدم على تهنئة نجله بعيد ميلاده حيث نشر صورة معه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

في سياق متصل، يسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف التجديد للتونسى الدولى فرجانى ساسى قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، ويسعى مسئولو الزمالك لحسم الملف مبكرا خوفا من إغراءات الأندية الخارجية للاعب الذى يقدم مستوى متميزا مع الفريق ومنتخب بلاده خلال المواسم الماضية، وسيقوم مسئولو الزمالك بالحصول على توقيع اللاعب على عقود التجديد فور وصوله القاهرة عقب فتح الطيران وعودة النشاط الرياضى، بعدما أعد مكافآت تحفيزية وبنودا إضافية لإغراء فرجانى ساسى بالتوقيع.

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وكان الدولى التونسى فرجانى ساسي قد نفى الأخبار التى انتشرت فى الآونة الأخيرة حول رفضه تجديد عقده مع الزمالك، وأكد فرجانى فى تصريح لصحيفة "tunisienumerique" التونسية، من داخل المعسكر التدريبى الذى يخوضه مع منتخب تونس، أن التقارير التى تحدثت عن رفضه التجديد مع القلعة البيضاء ليس لها أساس من الصحة.

وانتقد ساسى بعض التقارير التى تحدثت عن مبالغته المالية قائلا، "غريب أمر بعض الصحفيين، الأمر لم يفتح بعد ويجمعنى بالفريق عقد ينتهى إلى فى 30 يونيو 2021".

وأضاف ساسى، "تركيزى الآن منصب على الإستعداد بشكل جيد لاستئناف النشاط الرياضي، وأبرز مرحلة هى المنافسة بقوة على التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، من أجل تعزيز نتائجنا الإيجابية هذه السنة".