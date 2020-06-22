شكرا لقرائتكم رفع دعوى احتيال ضريبي ضد أنشيلوتي في مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مدعون في مدريد يوم الاثنين، إنهم يشتبهون في أن مدرب كرة القدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي تهرب من دفع مليون يورو (1.12 مليون دولار) للضرائب من إيرادات حقوق الصور خلال قيادته لفريق ريال مدريد بين عامي 2014 و2015.

ولم يتسن الحصول على تعليق من أنشيلوتي مدرب إيفرتون الانجليزي حاليا.

وذكر مكتب المدعي العام في مدريد في بيان أن أنشيلوتي أخفى إيرادات ‭"‬لمحاولة تجنب الواجبات الضريبية دون مبرر‭"‬.

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وبجانب عمله في ريال مدريد وإيفرتون خاض أنشيلوتي فترات زاخرة بالألقاب كمدرب في ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وفي فترة اللعب خاض أنشيلوتي 26 مباراة مع منتخب إيطاليا وشارك في كأس العالم 1990 وفاز كمدرب بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان وأخرى مع ريال مدريد.

وواجه مشاهير بكرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي دييغو كوستا والمدرب جوزيه مورينيو اتهامات بالتهرب الضريبي في السنوات الأخيرة في إسبانيا ووافقوا على دفع غرامات لتبديل عقوبة الحبس.

ولم يتسن الوصول إلى ممثلي أنشيلوتي ولم يعلق نادي إيفرتون بشكل فوري على القضية.