شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يهدد "مخالفي البروتوكول" بالخصم المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، ملحق اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات على الأندية، مشيراً إلى أن المخالفين سيخضعون إلى عقوبات تتمثل بخصم نسبِ من المرتب الشهري تبدأ من 5% وتصل إلى 15%.

وأشارت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إلى أن ذلك جاء بعدما رفعت اللجنة ملحقًا يتضمن قائمة بالمخالفات والعقوبات المتعلقة بالبروتوكولات الخاصة بالعودة إلى التدريبات والمباريات الرياضية الصادرة من وزارة الرياضة.

وأرسلت اللجنة تعميمًا إلى أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، للتقيد بما جاء فيه وتطبيق ما تضمننه البروتوكولات، وتوفير المتطلبات والأدوات والمعدات اللازمة للاعبين تجنبًا للعقوبات.

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وأوضح اتحاد كرة القدم أن اللاعب يعاقب بالتدرج حسب التسلسل الرقمي مع مراعاة ما نصت عليه المادة 15 من اللائحة، والتي تجير تطبيق الحدث الأعلى للعقوبة عند توفر الظروف التي تبرر توقيعها على اللاعب.

وحذر الاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعبين من مخالفة البروتوكول الطبي من خلال عدم تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين لاعبي دكة البدلاء أو حتى التمارين، وكذلك التقليل من عدد الإداريين والفنيين لتفادي الاحتكاك بالآخرين، وكذلك منع اللاعبين من المصافحة وتبادل القمصان.

وتتراوح العقوبات ما بين حسم 5% من الأجر الشهري في المرة الأولى، و10% في حالة التكرار، وفي المرة الثالثة يتم حسم 15% من الراتب الشهري.