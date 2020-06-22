شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تحمل الأهلي تكاليف مسحات الكورونا للاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى النادى الأهلى أمس، الأحد، مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي، ووفقًا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة للاطمئنان على سلامة الجميع، وذلك قبل العودة للتدريبات بعد غدٍ الأربعاء على مجموعتين، وتبدأ المجموعة الأولى حصتها التدريبية فى الثامنة والنصف صباحًا حتى التاسعة والنصف، بينما تخوض المجموعة الثانية تدريباتها فى العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف.

وأفادت مصادر أنه لا صحة لتحمل خزينة النادي الأهلي لتكلفة المسحات كما تردد، حيث إن اتحاد الكرة هو من أشرف على أخذ المسحات من جميع اللاعبين وعناصر المنظومة الحمراء، في الوقت الذي لم يفكر الأهلي في الأمر من الأساس خاصة أن إجراء المسحات تقوم به إحدى الشركات لاتحاد الكرة بشكل مجاني، وبالتالي فلا يسمح بالتبرع بهم أو توجيههم لاشخاص أخرين، في الوقت الذي تحملت خزينة النادي اجراء رسومات قلب لجميع اللاعبين واجراء تحاليل دم شاملة وهو الأجراء المتبع في الأهلي مع انطلاق كل موسم.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.