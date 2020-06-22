شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى محمد يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ 22 قبل نهاية شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته رقم 22، قبل نهاية شهر العسل، حيث أن اللاعب تزوج منذ أيام مستغلاً فترة توقف النشاط الرياضى بشكل عام، ومسابقة الدورى الممتاز بشكل خاص.

ونشر مصطفى محمد صورًا مع زوجته عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "كل سنة وأنتى طيبة، من دلوقتى بقى أقول مراتى، وأحلى حاجة فى حياتى، وربنا يخليكى ليا، وتبقي وش السعد كده عليا كالعادة، وأشوفك مبسوطة دايمًا، ونفضل طول العمر مع بعض يا حياة قلبى".





وتصدر ثنائى الزمالك مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأولمبى، والمغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق، قائمة هدافى الزمالك فى نصف الموسم الذى تم خوضه قبل توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تساوى اللاعبان فى الحصيلة التهديفية برصيد 11 هدفاً بجميع المشاركات المحلية والأفريقية.

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بينما حقق محمود علاء مدافع الفريق الأبيض مفاجأة كبرى بتواجده فى المركز الثالث بقائمة هدافى القلعة البيضاء برصيد 8 أهداف، وحل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق فى المرتبة الرابعة برصيد 5 أهداف.

وضمت قائمة هدافى القلعة البيضاء 12 لاعباً، حيث جاء فى المرتبة الخامسة، محمود عبد الرزاق شيكابالا برصيد 3 أهداف، وتساوى معه المغربى محمد أوناجم بنفس الرصيد.

بينما احتل عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء، المرتبة السابقة برصيد هدفين متساوياً مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض، ويوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك وكريم بامبو، وفي آخر مركزين جاء محمود حمدي الونش و محمود عبد العزيز مدافعا الفريق الأبيض برصيد هدف واحد لكل منهما.