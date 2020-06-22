شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقف بث الدورى الإيطالى.. رواد السوشيال لـ"بى إن سبورت": إلى مزبلة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات قليلة من إعلان شبكة "بى إن سبورت" القطرية، اليوم الإثنين، عدم بث مباريات الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة رسميا، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "إفلاس قنوات Beinsports"، مشيرين إلى أن بداية وقف بث الدوري الإيطالي يعد انهيار لشبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وهاجم رواد "السوشيال ميديا" شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، مشيرين إلى قضايا الفساد التي تورطت فيها شبكة القنوات القطرية، متوقعين إفلاس قنوات بي إن سبورتس خلال الفترة المقبلة.





وقال أحد المغردين عبر حسابه الشخصي على تويتر :"هل هي البداية لـ افلاس قنوات Beinsports.. لا ننسى هناك قضايا فساد متعلقة بحقىق النقل ايضا مرفوعة ضد الخليفي ومحاكمته قريبا في سويسرا".





فيما قال آخر يحمل اسم "خالد المهنا"، عبر تويتر :"بعد ما تركو طريق الرياضة.. إفلاس قنوات بي إن سبورتس.. متوقع بعد كل ما قامو به من أمور خارجة عن الرياضة متماشية مع الحمدين وعبثهم حتى عبثو بالرياضة". بينما قال آخر :"إلى مزبلة التاريخ.. وفلوس المشتركين ترجع لهم بأذن الله".

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في حين قال مازن الجويطي :"البداية من انسحاب الدوري الايطالي يعطي إشارة الى انسحاب من جميع البطولات في الايام القادمةوكأس العالم 2022 إذاً سيتم إلغاء الاقامة عليها معادلة يتم قرائتها من الآن قنوات بي ان سبورت هي شريك رئيسي في تفعيل مونديال قطر وإن إفلست سيكون الافلاس للدويلة بالكامل".





بينما قال ماجد الأحمدي :"قنوات بي ان سبورت تحقق خسائر غير مسبوقة تفاقمت عليها من بعد المقاطعة لذلك الغوا بث الدوري الايطالي لأن ميزانيتهم ما تسمح ويكذبون بعد يقول لأسباب قانونية".



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ويأتي ذلك، بعدما أعلنت شبكة "بى إن سبورت" القطرية، اليوم الإثنين، عدم بث مباريات الدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة بشكل رسمى، لتؤكد انفراد ”الخليج 365” في وقت سابق، فيما يخص الأزمة التى نشبت بينها وبين رابطة الدوري الإيطالي، حيث أصدرت الشبكة القطرية بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ذكرت فيه: "لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A الدوري الإيطالي".