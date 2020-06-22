شكرا لقرائتكم خبر عن بكرى سليم: المقاصة تأثر بإيقاف النشاط.. ورحيل عبد السلام بسبب ظروفه الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن ناديه تأثر كثيرًا بإيقاف النشاط الرياضى منذ ثلاثة أشهر بسبب تفشى وباء كورونا الذى ضرب العالم بأجمعه منذ بداية العام الحالى وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى العالم كله.

وأضاف سليم فى تصريحات لقناة أون تايم دعم الدولة للنشاط الرياضي مثل قطاعات السياحة والنقل والطيران، مؤكدًا أن الأندية قاربت على الإفلاس بسبب توقف الموارد المالية التي تعتمد عليها بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكشف المدير التنفيذى لمصر المقاصة عن أن سبب استقالة محمد عبد السلام من رئاسة النادى بسبب ظروفه الصحية وتفضيله الراحة والإبتعاد عن الضغوط ، مؤكدًا أن إدارة النادى عرضت الاستثمار فى القرية الأولمبية بالفيوم على أن تكون تابعة لشركة المقاصة سبورت ووزير الشباب والرياضة وافق على الأمر.

وعن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا شدد بكرى سليم أن مجلس إدارة النادى تنتظر دعم وزراة الشباب والرياضة من أجل تطبيق الإجراءات على اللاعبين والجهاز والفنى.

Advertisements

واختتم حديثه بالقول أن الأكاديمية التى أنشاها النادى فى تنزانيا تسعى لإكتشاف المواهب الكروية هناك وتقديمها للكرة الأفريقية.

من ناحية أخرى بدأ لاعبو فريق مصر المقاصة في البحث عن عروض سواء داخل مصر أو خارجها للانتقال اليها بداية من الموسم المقبل، في ظل عدم التزام إدارة النادي بسداد مستحقاتهم المتأخرة منذ اكثر من 6 أشهر، ويأتي تفكير لاعبو المقاصة بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لإدارة النادي وسط انباء عن بيع حصة شركة المقاصة سبورت لأحد المستثمرين، وهو ما دفع لاعبو المقاصة للهروب من النادي قبل ان يتم تسريحهم في حالة تغيير الإدارة وفي ظل حالة عدم الاستقرار الذي يسيطر علي الأجواء داخل المقاصة.

في نفس السياق يدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة فسخ تعاقده مع النادي خلال الأيام المقبلة بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وتحديدًا راتبه الشهري منذ عدة أشهر، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما يرغب إيهاب جلال في فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم شعوره بالراحة النفسية نتيجة عدم حصول اللاعبين علي مستحقاتهم منذ فترة أيضًا وهو ما يجعل مناخ العمل داخل الفريق غير ملائم.